Felix Auger-Aliassime - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Felix Auger-Aliassime - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de julio de 2026.
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista serbio Novak Djokovic(8) este martes no antes de las 16:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1)
| Alejandro Davidovich Fokina
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (7-6, 6-2, 6-1)
| Michael Zheng
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (7-6, 6-3, 7-5)
| Dino Prizmic
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (6-3, 6-1, 6-4)
| Alexander Shevchenko
|19/06/2026
| Halle Open (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Roman Safiullin
| 1-3 (6-7, 3-6, 6-3, 3-6)
| Novak Djokovic
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-3 (5-7, 4-6, 6-1, 6-7)
| Novak Djokovic
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Yibing Wu
| 1-3 (4-6, 7-5, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Joao Fonseca
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5)
| Novak Djokovic