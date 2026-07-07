Felix Auger-Aliassime - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Felix Auger-Aliassime - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon ATP
Felix Auger-Aliassime - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 7 julio 2026 18:43
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Madrid, 7 de julio de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista serbio Novak Djokovic(8) este martes no antes de las 16:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-2 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1) Alejandro Davidovich Fokina
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (7-6, 6-2, 6-1) Michael Zheng
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (7-6, 6-3, 7-5) Dino Prizmic
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) Alexander Shevchenko
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Frances Tiafoe 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Roman Safiullin 1-3 (6-7, 3-6, 6-3, 3-6) Novak Djokovic
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Arthur Rinderknech 1-3 (5-7, 4-6, 6-1, 6-7) Novak Djokovic
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Novak Djokovic
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Yibing Wu 1-3 (4-6, 7-5, 4-6, 4-6) Novak Djokovic
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5) Novak Djokovic

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