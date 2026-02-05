Felix Auger-Aliassime - Stan Wawrinka, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 5 febrero 2026 17:31
Madrid, 5 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Suizo Stan Wawrinka(113) este jueves a las 18:30.

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0) Felix Auger-Aliassime
06/01/2026 United Cup, Group B (Round Robin) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 2-6) Zizou Bergs
04/01/2026 United Cup, Group B (Round Robin) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-4) Zhizhen Zhang
15/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime
14/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Alexander Zverev 0-2 (4-6, 6-7) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Stan Wawrinka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (6-7, 4-6) Stan Wawrinka
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Stan Wawrinka 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6) Taylor Fritz
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Arthur Gea 2-3 (6-4, 3-6, 6-3, 5-7, 6-7) Stan Wawrinka
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Laslo Djere 1-3 (7-5, 3-6, 4-6, 6-7) Stan Wawrinka
11/01/2026 United Cup, Final Stage (Final) Hubert Hurkacz 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Stan Wawrinka

