Felix Auger-Aliassime - Stan Wawrinka, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Felix Auger-Aliassime - Stan Wawrinka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Suizo Stan Wawrinka(113) este jueves a las 18:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0)
| Felix Auger-Aliassime
|06/01/2026
| United Cup, Group B (Round Robin)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Zizou Bergs
|04/01/2026
| United Cup, Group B (Round Robin)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Zhizhen Zhang
|15/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
|14/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Stan Wawrinka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Stan Wawrinka
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Stan Wawrinka
| 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Arthur Gea
| 2-3 (6-4, 3-6, 6-3, 5-7, 6-7)
| Stan Wawrinka
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Laslo Djere
| 1-3 (7-5, 3-6, 4-6, 6-7)
| Stan Wawrinka
|11/01/2026
| United Cup, Final Stage (Final)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Stan Wawrinka