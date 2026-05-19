Felix Auger-Aliassime - Vit Kopriva, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Felix Auger-Aliassime - Vit Kopriva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open
Felix Auger-Aliassime - Vit Kopriva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 19 mayo 2026 12:32
Seguir en

Madrid, 19 de mayo de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista Checo Vit Kopriva(63) este martes a las 13:30.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (6-7, 6-7) Mariano Navone
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 2-0 (7-6, 6-3) Felix Auger-Aliassime
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (3-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (3-6, 4-6) Jannik Sinner
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-0 (7-5, 2-2) Casper Ruud

-Últimos Resultados de Vit Kopriva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-3, 6-2) Vit Kopriva
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (3-6, 3-6) Vit Kopriva
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Vit Kopriva 0-2 (5-7, 0-6) Rafael Jodar
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Vit Kopriva 1-1 (6-4, 3-6, 0-0) Arthur Rinderknech
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Andrey Rublev 0-2 (3-6, 4-6) Vit Kopriva

Contador

Contenido patrocinado