Filip Misolic - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Filip Misolic - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 19 enero 2026 3:31
Madrid, 19 de enero de 2026.

El tenista Austriaco Filip Misolic(82) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(15) este lunes a las 04:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Filip Misolic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/01/2026 Adelaide International, Qualification (Cuartos de final) Filip Misolic 0-2 (5-7, 3-6) Alexander Shevchenko
11/01/2026 Adelaide International, Qualification (Octavos de final) Filip Misolic 2-0 (7-5, 6-4) Daniel Jovanovski
03/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Rinky Hijikata 2-0 (6-3, 6-3) Filip Misolic
19/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-1, 6-3) Filip Misolic
01/11/2025 Hellenic Championship, Qualification (Octavos de final) Filip Misolic 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Alex Molcan

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (3-6, 7-5, 6-7) Ugo Humbert
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Valentin Vacherot
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-2) Rinky Hijikata
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (7-6, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (2-6, 4-6) Alexander Zverev

