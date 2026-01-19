Filip Misolic - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Filip Misolic - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de enero de 2026.
El tenista Austriaco Filip Misolic(82) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(15) este lunes a las 04:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Filip Misolic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Cuartos de final)
| Filip Misolic
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Alexander Shevchenko
|11/01/2026
| Adelaide International, Qualification (Octavos de final)
| Filip Misolic
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Daniel Jovanovski
|03/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Rinky Hijikata
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Filip Misolic
|19/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Filip Misolic
|01/11/2025
| Hellenic Championship, Qualification (Octavos de final)
| Filip Misolic
| 1-2 (3-6, 7-6, 1-6)
| Alex Molcan
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (3-6, 7-5, 6-7)
| Ugo Humbert
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Valentin Vacherot
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Rinky Hijikata
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alexander Zverev