Filip Misolic - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Filip Misolic - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de enero de 2026.

El tenista Austriaco Filip Misolic(82) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(15) este lunes a las 04:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Filip Misolic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/01/2026 Adelaide International, Qualification (Cuartos de final) Filip Misolic 0-2 (5-7, 3-6) Alexander Shevchenko 11/01/2026 Adelaide International, Qualification (Octavos de final) Filip Misolic 2-0 (7-5, 6-4) Daniel Jovanovski 03/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Rinky Hijikata 2-0 (6-3, 6-3) Filip Misolic 19/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-1, 6-3) Filip Misolic 01/11/2025 Hellenic Championship, Qualification (Octavos de final) Filip Misolic 1-2 (3-6, 7-6, 1-6) Alex Molcan

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.