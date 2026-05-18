Fiona Ferro - Danka Kovinic, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Fiona Ferro - Danka Kovinic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem
Fiona Ferro - Danka Kovinic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 18 mayo 2026 12:32
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Madrid, 18 de mayo de 2026.

La tenista francesa Fiona Ferro(200) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista montenegrina Danka Kovinic(0) este lunes a las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Fiona Ferro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Cuartos de final) Fiona Ferro 2-1 (6-7, 6-0, 6-3) Elina Avanesyan
16/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Octavos de final) Fiona Ferro 2-0 (6-1, 6-0) Ekaterina Kazionova
12/05/2026 Paris (Dieciseisavos de final) Madison Keys 2-0 (6-4, 6-2) Fiona Ferro
28/04/2026 Saint-Malo (Dieciseisavos de final) Jessika Ponchet 1-0 (6-1, 0-1) Fiona Ferro
26/04/2026 Oeiras 4 (Final) Polina Kudermetova 1-2 (3-6, 6-0, 1-6) Fiona Ferro

-Últimos Resultados de Danka Kovinic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/05/2026 Istanbul (Dieciseisavos de final) Danka Kovinic 0-2 (5-7, 1-6) Adelina Lachinova
16/01/2025 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Danka Kovinic 0-2 (0-6, 1-6) Dayana Yastremska
14/01/2025 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Danka Kovinic 2-0 (6-3, 7-5) Lulu Sun
31/12/2024 Canberra (Dieciseisavos de final) Danka Kovinic 0-2 (6-7, 1-6) Sara Saito
28/08/2023 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Lauren Davis 2-0 (6-2, 6-2) Danka Kovinic

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