Fiona Ferro - Danka Kovinic, en directo hoy: sigue el partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Fiona Ferro - Danka Kovinic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de GP SAR La Princesse Lalla Meryem - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de mayo de 2026.
La tenista francesa Fiona Ferro(200) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem a la tenista montenegrina Danka Kovinic(0) este lunes a las 13:30.
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-Últimos Resultados de Fiona Ferro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Cuartos de final)
| Fiona Ferro
| 2-1 (6-7, 6-0, 6-3)
| Elina Avanesyan
|16/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem, Qualification (Octavos de final)
| Fiona Ferro
| 2-0 (6-1, 6-0)
| Ekaterina Kazionova
|12/05/2026
| Paris (Dieciseisavos de final)
| Madison Keys
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Fiona Ferro
|28/04/2026
| Saint-Malo (Dieciseisavos de final)
| Jessika Ponchet
| 1-0 (6-1, 0-1)
| Fiona Ferro
|26/04/2026
| Oeiras 4 (Final)
| Polina Kudermetova
| 1-2 (3-6, 6-0, 1-6)
| Fiona Ferro
-Últimos Resultados de Danka Kovinic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/05/2026
| Istanbul (Dieciseisavos de final)
| Danka Kovinic
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Adelina Lachinova
|16/01/2025
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Danka Kovinic
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Dayana Yastremska
|14/01/2025
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Danka Kovinic
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Lulu Sun
|31/12/2024
| Canberra (Dieciseisavos de final)
| Danka Kovinic
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Sara Saito
|28/08/2023
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Lauren Davis
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Danka Kovinic