Flavio Cobolli - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Flavio Cobolli - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de junio de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(14) se enfrenta en Final del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo a las 15:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|18/04/2026
| BMW Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Flavio Cobolli
|20/06/2025
| Halle Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|31/05/2025
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 7-6, 6-1)
| Flavio Cobolli
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/06/2026
| Roland Garros ATP (Semifinal)
| Matteo Arnaldi
| 0-0 ()
| Flavio Cobolli
|03/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6)
| Zachary Svajda
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-0 (6-2, 6-2, 6-3)
| Learner Tien
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
| Yibing Wu
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/06/2026
| Roland Garros ATP (Semifinal)
| Jakub Mensik
| 1-3 (5-7, 2-6, 6-3, 3-6)
| Alexander Zverev
|02/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (6-7, 1-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Jesper de Jong
| 0-3 (6-7, 4-6, 1-6)
| Alexander Zverev
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6)
| Alexander Zverev
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Tomas Machac
| 0-3 (4-6, 2-6, 2-6)
| Alexander Zverev