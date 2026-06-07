Flavio Cobolli - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Flavio Cobolli - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Final de Roland Garros ATP
Flavio Cobolli - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 7 junio 2026 14:01
Seguir en

Madrid, 7 de junio de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(14) se enfrenta en Final del torneo Roland Garros ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo a las 15:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (1-6, 4-6) Alexander Zverev
18/04/2026 BMW Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 3-6) Flavio Cobolli
20/06/2025 Halle Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (4-6, 6-7) Alexander Zverev
31/05/2025 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) Flavio Cobolli

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/06/2026 Roland Garros ATP (Semifinal) Matteo Arnaldi 0-0 () Flavio Cobolli
03/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6) Flavio Cobolli
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Flavio Cobolli 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6) Zachary Svajda
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) Learner Tien
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Yibing Wu

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/06/2026 Roland Garros ATP (Semifinal) Jakub Mensik 1-3 (5-7, 2-6, 6-3, 3-6) Alexander Zverev
02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Rafael Jodar 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) Alexander Zverev
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Jesper de Jong 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) Alexander Zverev
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6) Alexander Zverev
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Tomas Machac 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) Alexander Zverev

Contador

Contenido patrocinado