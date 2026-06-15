Flavio Cobolli - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Flavio Cobolli - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de junio de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Frances Tiafoe(26) este lunes a las 16:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Frances Tiafoe
|01/03/2026
| Mexican Open (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Frances Tiafoe
|25/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|16/02/2024
| Delray Beach Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Frances Tiafoe
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/06/2026
| Roland Garros ATP (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6)
| Alexander Zverev
|05/06/2026
| Roland Garros ATP (Semifinal)
| Matteo Arnaldi
| 0-0 ()
| Flavio Cobolli
|03/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6)
| Zachary Svajda
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 3-0 (6-2, 6-2, 6-3)
| Learner Tien
-Últimos Resultados de Frances Tiafoe.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/06/2026
| Stuttgart Open (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Frances Tiafoe
|11/06/2026
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Rinky Hijikata
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|09/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 1-2 (6-7, 6-4, 4-6)
| Frances Tiafoe
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-3 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 4-6)
| Matteo Arnaldi
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Jaime Faria
| 2-3 (6-4, 7-6, 6-7, 1-6, 2-6)
| Frances Tiafoe