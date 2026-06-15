Flavio Cobolli - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Flavio Cobolli - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open
Flavio Cobolli - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 15 junio 2026 15:01
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Madrid, 15 de junio de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista estadounidense Frances Tiafoe(26) este lunes a las 16:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (1-6, 2-6) Frances Tiafoe
01/03/2026 Mexican Open (Final) Flavio Cobolli 2-0 (7-6, 6-4) Frances Tiafoe
25/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (1-6, 4-6) Frances Tiafoe
16/02/2024 Delray Beach Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (4-6, 2-6) Frances Tiafoe

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/06/2026 Roland Garros ATP (Final) Flavio Cobolli 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6) Alexander Zverev
05/06/2026 Roland Garros ATP (Semifinal) Matteo Arnaldi 0-0 () Flavio Cobolli
03/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6) Flavio Cobolli
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Flavio Cobolli 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 7-6) Zachary Svajda
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) Learner Tien

-Últimos Resultados de Frances Tiafoe.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/06/2026 Stuttgart Open (Cuartos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 7-6) Frances Tiafoe
11/06/2026 Stuttgart Open (Octavos de final) Rinky Hijikata 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
09/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) Frances Tiafoe
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Frances Tiafoe 2-3 (6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 4-6) Matteo Arnaldi
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Jaime Faria 2-3 (6-4, 7-6, 6-7, 1-6, 2-6) Frances Tiafoe

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