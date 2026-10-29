Flavio Cobolli - Matteo Berrettini, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Flavio Cobolli - Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista italiano Matteo Berrettini(48) este jueves no antes de las 20:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Grigor Dimitrov 24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Flavio Cobolli 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Lorenzo Musetti 23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Brandon Nakashima 22/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-2, 6-4) Stan Wawrinka 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Flavio Cobolli

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