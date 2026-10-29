Flavio Cobolli - Matteo Berrettini, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Flavio Cobolli - Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open
Flavio Cobolli - Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 19:01
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Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista italiano Matteo Berrettini(48) este jueves no antes de las 20:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Grigor Dimitrov
24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Flavio Cobolli 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Lorenzo Musetti
23/10/2026 Lyon Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) Brandon Nakashima
22/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 2-0 (6-2, 6-4) Stan Wawrinka
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Matteo Berrettini

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Matteo Berrettini 2-0 (6-3, 6-4) Tomas Etcheverry
20/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 5-7) Kyrian Jacquet
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 5-7) Brandon Nakashima
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Aleksandar Kovacevic 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) Matteo Berrettini
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 1-6) Adolfo Vallejo
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