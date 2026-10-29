Flavio Cobolli - Matteo Berrettini, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Flavio Cobolli - Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de octubre de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Erste Bank Open al tenista italiano Matteo Berrettini(48) este jueves no antes de las 20:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Grigor Dimitrov
|24/10/2026
| Lyon Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti
|23/10/2026
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-4)
| Brandon Nakashima
|22/10/2026
| Lyon Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Stan Wawrinka
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
Últimos Resultados de Matteo Berrettini
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Berrettini
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|20/10/2026
| Lyon Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Kyrian Jacquet
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Brandon Nakashima
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 1-2 (7-6, 1-6, 4-6)
| Matteo Berrettini
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Adolfo Vallejo