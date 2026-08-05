Flavio Cobolli - Yannick Hanfmann, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Flavio Cobolli - Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de agosto de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista alemán Yannick Hanfmann(45) este miércoles no antes de las 01:30.
Últimos Resultados de Flavio Cobolli
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Roman Andres Burruchaga
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-3 (4-6, 6-7, 0-6)
| Arthur Fery
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (5-7, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6)
| Flavio Cobolli
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6)
| Flavio Cobolli
Últimos Resultados de Yannick Hanfmann
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 1-2 (1-6, 6-4, 2-6)
| Yannick Hanfmann
|24/07/2026
| Generali Open (Semifinal)
| Yannick Hanfmann
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Quentin Halys
|23/07/2026
| Generali Open (Cuartos de final)
| Yannick Hanfmann
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Sebastian Baez
|22/07/2026
| Generali Open (Octavos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Yannick Hanfmann
|20/07/2026
| Generali Open (Dieciseisavos de final)
| Lukas Neumayer
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Yannick Hanfmann