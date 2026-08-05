Flavio Cobolli - Yannick Hanfmann, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Flavio Cobolli - Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open
Flavio Cobolli - Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 5 agosto 2026 0:31
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Madrid, 5 de agosto de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista alemán Yannick Hanfmann(45) este miércoles no antes de las 01:30.

Últimos Resultados de Flavio Cobolli

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 4-6) Roman Andres Burruchaga
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) Arthur Fery
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6) Flavio Cobolli
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6) Flavio Cobolli

Últimos Resultados de Yannick Hanfmann

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Benjamin Bonzi 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) Yannick Hanfmann
24/07/2026 Generali Open (Semifinal) Yannick Hanfmann 0-2 (4-6, 6-7) Quentin Halys
23/07/2026 Generali Open (Cuartos de final) Yannick Hanfmann 2-0 (6-3, 6-1) Sebastian Baez
22/07/2026 Generali Open (Octavos de final) Marco Trungelliti 0-2 (4-6, 6-7) Yannick Hanfmann
20/07/2026 Generali Open (Dieciseisavos de final) Lukas Neumayer 0-2 (6-7, 4-6) Yannick Hanfmann

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