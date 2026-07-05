Fleur De Bresser - Nadia Lagaev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Fleur De Bresser - Nadia Lagaev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Fleur De Bresser - Nadia Lagaev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 12:11
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista holandesa Fleur De Bresser(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista canadiense Nadia Lagaev(1004) este domingo no antes de las 12:00.

No hay partidos directos.

No hay partidos recientes.

-Últimos Resultados de Nadia Lagaev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Nadia Lagaev 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) Sol Larraya Guidi
29/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final) Nadia Lagaev 0-2 (2-6, 1-6) Ksenia Efremova
26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Nadia Lagaev 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) Antonia Stoyanov
25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Nadia Lagaev 2-0 (6-2, 6-3) Felitsata Dorofeeva-Rybas
01/09/2025 US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Julieta Pareja 2-0 (6-2, 6-2) Nadia Lagaev

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