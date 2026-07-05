Fleur De Bresser - Nadia Lagaev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Fleur De Bresser - Nadia Lagaev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista holandesa Fleur De Bresser(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista canadiense Nadia Lagaev(1004) este domingo no antes de las 12:00.
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-Últimos Resultados de Nadia Lagaev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Nadia Lagaev
| 1-2 (6-3, 2-6, 2-6)
| Sol Larraya Guidi
|29/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final)
| Nadia Lagaev
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Ksenia Efremova
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Nadia Lagaev
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-3)
| Antonia Stoyanov
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Nadia Lagaev
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Felitsata Dorofeeva-Rybas
|01/09/2025
| US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Julieta Pareja
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Nadia Lagaev