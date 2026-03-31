Francesca Jones - Guiomar Maristany, en directo hoy: sigue el partido de Copa Colsanitas

Francesca Jones - Guiomar Maristany: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Colsanitas
Madrid, 31 de marzo de 2026.
La tenista Británica Francesca Jones(101) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Copa Colsanitas a la tenista Española Guiomar Maristany(178) este martes a las 19:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Francesca Jones.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Francesca Jones
| 0-1 (1-6, 0-3)
| Jessica Pegula
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Francesca Jones
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Venus Williams
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Francesca Jones
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Kayla Day
|25/02/2026
| ATX Open (Dieciseisavos de final)
| Francesca Jones
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Peyton Stearns
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Linda Klimovicova
| 1-0 (6-2, 3-2)
| Francesca Jones
-Últimos Resultados de Guiomar Maristany.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Dubrovnik (Dieciseisavos de final)
| Guiomar Maristany
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Veronika Erjavec
|10/03/2026
| Antalya 3 (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Guiomar Maristany
|06/03/2026
| Antalya 2 (Cuartos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 2-1 (1-6, 6-0, 7-5)
| Guiomar Maristany
|05/03/2026
| Antalya 2 (Octavos de final)
| Julia Riera
| 1-2 (5-7, 6-1, 3-6)
| Guiomar Maristany
|04/03/2026
| Antalya 2 (Dieciseisavos de final)
| Guiomar Maristany
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Arantxa Rus