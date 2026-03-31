Francesca Jones - Guiomar Maristany, en directo hoy: sigue el partido de Copa Colsanitas

Francesca Jones - Guiomar Maristany: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Colsanitas
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 31 marzo 2026 18:02
Madrid, 31 de marzo de 2026.

La tenista Británica Francesca Jones(101) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Copa Colsanitas a la tenista Española Guiomar Maristany(178) este martes a las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Francesca Jones.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Francesca Jones 0-1 (1-6, 0-3) Jessica Pegula
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Francesca Jones 2-0 (7-5, 7-5) Venus Williams
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Francesca Jones 0-2 (3-6, 1-6) Kayla Day
25/02/2026 ATX Open (Dieciseisavos de final) Francesca Jones 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Peyton Stearns
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Linda Klimovicova 1-0 (6-2, 3-2) Francesca Jones

-Últimos Resultados de Guiomar Maristany.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Dubrovnik (Dieciseisavos de final) Guiomar Maristany 0-2 (5-7, 4-6) Veronika Erjavec
10/03/2026 Antalya 3 (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 2-0 (6-4, 6-1) Guiomar Maristany
06/03/2026 Antalya 2 (Cuartos de final) Oleksandra Oliynykova 2-1 (1-6, 6-0, 7-5) Guiomar Maristany
05/03/2026 Antalya 2 (Octavos de final) Julia Riera 1-2 (5-7, 6-1, 3-6) Guiomar Maristany
04/03/2026 Antalya 2 (Dieciseisavos de final) Guiomar Maristany 2-0 (6-1, 7-5) Arantxa Rus

Contenido patrocinado