Francia - España, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Francia - España: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Francia - España: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 14 julio 2026 16:00
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Madrid, 14 de julio de 2026.

La selección de Francia se enfrenta en Semifinal a España este martes a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Kylian Mbappe.
ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal.

-Últimos Resultados de Francia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/07/2026 World Cup Final Stage France 2-0 Morocco
04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France
30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden
26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France
22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq

-Últimos Resultados de España.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/07/2026 World Cup Final Stage Spain 2-1 Belgium
06/07/2026 World Cup Final Stage Portugal 0-1 Spain
02/07/2026 World Cup Final Stage Spain 3-0 Austria
27/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 0-1 Spain
21/06/2026 World Cup Grp. H Spain 4-0 Saudi Arabia

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