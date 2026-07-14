Francia - España, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Francia - España: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de julio de 2026.

La selección de Francia se enfrenta en Semifinal a España este martes a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Kylian Mbappe.

ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal.

-Últimos Resultados de Francia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/07/2026 World Cup Final Stage France 2-0 Morocco 04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France 30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq

-Últimos Resultados de España.