Francia - España, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Francia - España: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de julio de 2026.
La selección de Francia se enfrenta en Semifinal a España este martes a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Kylian Mbappe.
ESPAÑA: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal.
-Últimos Resultados de Francia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/07/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 2-0
| Morocco
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Paraguay
| 0-1
| France
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 3-0
| Sweden
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 1-4
| France
|22/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-0
| Iraq
-Últimos Resultados de España.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/07/2026
| World Cup Final Stage
| Spain
| 2-1
| Belgium
|06/07/2026
| World Cup Final Stage
| Portugal
| 0-1
| Spain
|02/07/2026
| World Cup Final Stage
| Spain
| 3-0
| Austria
|27/06/2026
| World Cup Grp. H
| Uruguay
| 0-1
| Spain
|21/06/2026
| World Cup Grp. H
| Spain
| 4-0
| Saudi Arabia