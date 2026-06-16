Francia - Senegal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Francia - Senegal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de junio de 2026.
Las selecciones de Francia y Senegal debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el MetLife Stadium este martes a las 21:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Francia
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Irak
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Noruega
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Senegal
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, Kylian Mbappe.
SENEGAL: Mory Diaw; Krepin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Lamine Camara, Pape Sarr, Ismaila Sarr, Habib Diarra, Sadio Mane, Nicolas Jackson.