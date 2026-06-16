Francia - Senegal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Francia - Senegal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.

Las selecciones de Francia y Senegal debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el MetLife Stadium este martes a las 21:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Francia 0 0 2 Clasificado Irak 0 0 3 Tercero ¿? Noruega 0 0 4 Eliminado Senegal 0 0

-Onces iniciales probables.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, Kylian Mbappe.

SENEGAL: Mory Diaw; Krepin Diatta, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Lamine Camara, Pape Sarr, Ismaila Sarr, Habib Diarra, Sadio Mane, Nicolas Jackson.