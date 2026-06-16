Francia - Senegal, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Francia - Senegal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.

Las selecciones de Francia y Senegal debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el MetLife Stadium este martes a las 21:00

-Onces iniciales confirmados.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, Kylian Mbappe.

SENEGAL: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane.