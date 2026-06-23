Gabriela Ruse - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Gabriela Ruse - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Bad Homburg Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de junio de 2026.
La tenista rumana Gabriela Ruse(105) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista checa Linda Noskova(10) este martes no antes de las 11:30.
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-Últimos Resultados de Gabriela Ruse.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/06/2026
| Bad Homburg Open, Qualification (Cuartos de final)
| Gabriela Ruse
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-4)
| Taylor Townsend
|20/06/2026
| Bad Homburg Open, Qualification (Octavos de final)
| Shuai Zhang
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Gabriela Ruse
|12/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Gabriela Ruse
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Gabriela Ruse
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Elise Mertens
|09/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Tamara Korpatsch
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Gabriela Ruse
-Últimos Resultados de Linda Noskova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/06/2026
| Grass Court Championships (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Linda Noskova
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alexandra Eala
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Paula Badosa
|18/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Diane Parry
|16/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Renata Zarazua