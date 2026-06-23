Gabriela Ruse - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de Bad Homburg Open

Gabriela Ruse - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Bad Homburg Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

La tenista rumana Gabriela Ruse(105) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Bad Homburg Open a la tenista checa Linda Noskova(10) este martes no antes de las 11:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Gabriela Ruse.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/06/2026 Bad Homburg Open, Qualification (Cuartos de final) Gabriela Ruse 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) Taylor Townsend 20/06/2026 Bad Homburg Open, Qualification (Octavos de final) Shuai Zhang 0-2 (5-7, 4-6) Gabriela Ruse 12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Barbora Krejcikova 2-0 (6-1, 6-2) Gabriela Ruse 11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Gabriela Ruse 2-0 (6-3, 6-3) Elise Mertens 09/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Tamara Korpatsch 0-2 (4-6, 6-7) Gabriela Ruse

-Últimos Resultados de Linda Noskova.