Gael Monfils - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Gael Monfils - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de marzo de 2026.
El tenista Francés Gael Monfils(148) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(9) este viernes a las 23:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/09/2023
| Laver Cup (Round Robin)
| Gael Monfils
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Gael Monfils.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Gael Monfils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alexis Galarneau
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Gael Monfils
|25/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Gael Monfils
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Dane Sweeny
| 3-1 (6-7, 7-5, 6-4, 7-5)
| Gael Monfils
|13/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-4)
| Gael Monfils
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|26/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Jiri Lehecka
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|23/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Zhizhen Zhang
|15/02/2026
| Rotterdam Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime