Gael Monfils - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Gael Monfils - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Gael Monfils - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 22:02
Seguir en

Madrid, 6 de marzo de 2026.

El tenista Francés Gael Monfils(148) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(9) este viernes a las 23:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/09/2023 Laver Cup (Round Robin) Gael Monfils 0-2 (4-6, 3-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Gael Monfils.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Gael Monfils 2-0 (6-3, 6-4) Alexis Galarneau
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Valentin Vacherot 2-0 (6-3, 6-3) Gael Monfils
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (4-6, 6-7) Gael Monfils
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Dane Sweeny 3-1 (6-7, 7-5, 6-4, 7-5) Gael Monfils
13/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) Gael Monfils

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/02/2026 Dubai Tennis Championships (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 2-6) Daniil Medvedev
26/02/2026 Dubai Tennis Championships (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Jiri Lehecka
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard
23/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Zhizhen Zhang
15/02/2026 Rotterdam Open (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-2) Felix Auger-Aliassime

