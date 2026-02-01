Getafe - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Getafe - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: domingo, 1 febrero 2026 13:32
Madrid, 1 de febrero de 2026.

El Getafe, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 55 22
2 Champions Real Madrid 51 21
3 Champions Atlético 45 22
4 Champions Villarreal 42 21
5 Europa League Espanyol 34 22
6 Conference League Betis 32 21
7 Permanencia Celta 32 21
17 Permanencia Getafe 22 21
18 Descenso Mallorca 21 21
19 Descenso Levante 18 21
20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Kiko, Domingos Duarte, Djene, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Pablo Duran, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe
24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta
04/11/2024 LaLiga Celta 1-0 Getafe
11/02/2024 LaLiga Getafe 3-2 Celta
08/10/2023 LaLiga Celta 2-2 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta

