Getafe - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de febrero de 2026.
El Getafe, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Celta de Vigo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 22 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 55
| 22
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 22
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|7
| Permanencia
| Celta
| 32
| 21
|17
| Permanencia
| Getafe
| 22
| 21
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Kiko, Domingos Duarte, Djene, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Luis Vazquez, Martin Satriano.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Pablo Duran, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|04/11/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Getafe
|11/02/2024
| LaLiga
| Getafe
| 3-2
| Celta
|08/10/2023
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta