Getafe - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 14:00

Madrid, 24 de septiembre de 2025.

El Getafe, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Deportivo Alavés este miércoles a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 13 5
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 11 6
5 Europa League Athletic Bilbao 10 6
6 Conference League Elche 9 5
8 Permanencia Getafe 9 5
11 Permanencia Alavés 7 5
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 2 5
20 Descenso Girona 2 6

-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Alex Sancris, Borja Mayoral.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jon Pacheco, Jonny Otto; Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Carlos Vicente, Denis Suarez, Carles Alena, Lucas Boye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Getafe
28/09/2024 LaLiga Getafe 2-0 Alavés
18/05/2024 LaLiga Alavés 1-0 Getafe
28/08/2023 LaLiga Getafe 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante

