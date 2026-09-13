Getafe 1 - 1 Deportivo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 13 de septiembre de 2026.
El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante Deportivo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
GETAFE: David Soria; Johan Mojica, Orel Mangala, Nemanja Gudelj, Djene, Sebastian Boselli; Ramon Terrats, Mario Martin, Martin Satriano; Enes Unal, Ivan Azon.
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Mario Soriano, Marc Casado; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Deportivo
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|31/05/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-2
| Las Palmas