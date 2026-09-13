Getafe 1 - 1 Deportivo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 13 septiembre 2026 20:30
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Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante Deportivo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


GETAFE: David Soria; Johan Mojica, Orel Mangala, Nemanja Gudelj, Djene, Sebastian Boselli; Ramon Terrats, Mario Martin, Martin Satriano; Enes Unal, Ivan Azon.

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Mario Soriano, Marc Casado; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta
31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe
23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing
15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe
23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/09/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Deportivo
30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia
24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo
17/08/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Elche
31/05/2026 LaLiga Deportivo 1-2 Las Palmas

90' +7 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +7 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +7 Posesión de balón: Getafe: 36 %, Deportivo de A Coruna: 64 %.

90' +7 Posesión de balón: Getafe: 36 %, Deportivo de A Coruna: 64 %.

90' +7 Saba Sazonov Getafe intercepta un centro dirigido al área.

90' +7 Saba Sazonov Getafe intercepta un centro dirigido al área.

90' +7 A Mario Martin se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

90' +7 A Mario Martin se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

90' +7 El árbitro pita tiro libre a Mario Martin (Getafe) por zancadillear a Yeremay Hernandez.

90' +7 El árbitro pita tiro libre a Mario Martin (Getafe) por zancadillear a Yeremay Hernandez.

90' +6 Getafe intenta crear peligro.

90' +6 Getafe intenta crear peligro.

90' +6 Davinchi alivia la presión con un despeje.

90' +6 Davinchi alivia la presión con un despeje.

90' +6 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +6 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +6 Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) saca el córner desde la izquierda.

90' +6 Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) saca el córner desde la izquierda.

90' +5 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +5 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +5 Posesión de balón: Getafe: 36 %, Deportivo de A Coruna: 64 %.

90' +5 Posesión de balón: Getafe: 36 %, Deportivo de A Coruna: 64 %.

90' +5 Fuera de juego señalado a Davinchi (Getafe).

90' +5 Fuera de juego señalado a Davinchi (Getafe).

90' +4 Getafe intenta crear peligro.

90' +4 Getafe intenta crear peligro.

90' +4 A las manos de David Soria, que sale y se apodera del balón.

90' +4 A las manos de David Soria, que sale y se apodera del balón.

90' +4 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +4 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +4 El árbitro pita tiro libre a Francho Serrano (Getafe) por zancadillear a José Giménez.

90' +4 El árbitro pita tiro libre a Francho Serrano (Getafe) por zancadillear a José Giménez.

90' +4 Leo Roman alivia la presión con un despeje.

90' +4 Leo Roman alivia la presión con un despeje.

90' +4 Centro de Davinchi Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +4 Centro de Davinchi Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +3 Getafe intenta crear peligro.

90' +3 Getafe intenta crear peligro.

90' +3 José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

90' +3 José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

90' +3 Johan Mojica saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

90' +3 Johan Mojica saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

90' +3 Lucas Noubi alivia la presión con un despeje.

90' +3 Lucas Noubi alivia la presión con un despeje.

90' +2 Getafe intenta crear peligro.

90' +2 Getafe intenta crear peligro.

90' +2 Djene alivia la presión con un despeje.

90' +2 Djene alivia la presión con un despeje.

90' +2 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +2 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +2 Saque de portería para Getafe.

90' +2 Saque de portería para Getafe.

90' +1 El árbitro pita tiro libre a Djene (Getafe) por zancadillear a Yeremay Hernandez.

90' +1 El árbitro pita tiro libre a Djene (Getafe) por zancadillear a Yeremay Hernandez.

90' +1 Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +1 Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.

90' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' Posesión de balón: Getafe: 35 %, Deportivo de A Coruna: 65 %.

90' Posesión de balón: Getafe: 35 %, Deportivo de A Coruna: 65 %.

90' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

90' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

90' Ocasión para Djene (Getafe), pero su remate de cabeza sale desviado.

90' Ocasión para Djene (Getafe), pero su remate de cabeza sale desviado.

90' Centro de Joselu Perez Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

90' Centro de Joselu Perez Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

90' Getafe intenta crear peligro.

90' Getafe intenta crear peligro.

89' Saque de portería para Getafe.

89' Saque de portería para Getafe.

89' Cambio táctico. Martin Satriano es sustituido por Davinchi.

89' Cambio táctico. Martin Satriano es sustituido por Davinchi.

89' Ocasión para José Giménez (Deportivo de A Coruna), pero su remate de cabeza sale desviado.

89' Ocasión para José Giménez (Deportivo de A Coruna), pero su remate de cabeza sale desviado.

89' Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) saca el córner desde la derecha.

89' Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) saca el córner desde la derecha.

88' Djene rechaza con éxito el disparo.

88' Djene rechaza con éxito el disparo.

88' [player 1] (Deportivo de A Coruna) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

88' [player 1] (Deportivo de A Coruna) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

88' Centro de Pierre Emerick Aubameyang Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

88' Centro de Pierre Emerick Aubameyang Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

88' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

88' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

87' Saque de portería para Getafe.

87' Saque de portería para Getafe.

87' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

87' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

86' José Giménez alivia la presión con un despeje.

86' José Giménez alivia la presión con un despeje.

86' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

86' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

85' Posesión de balón: Getafe: 35 %, Deportivo de A Coruna: 65 %.

85' Posesión de balón: Getafe: 35 %, Deportivo de A Coruna: 65 %.

85' Saque de portería para Getafe.

85' Saque de portería para Getafe.

85' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

85' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

85' Un remate de Giacomo Quagliata es rechazado.

85' Un remate de Giacomo Quagliata es rechazado.

85' Un remate de Zakaria Eddahchouri es rechazado.

85' Un remate de Zakaria Eddahchouri es rechazado.

84' Saque de portería para Getafe.

84' Saque de portería para Getafe.

84' Cambio táctico. Sebastian Boselli es sustituido por Saba Sazonov.

84' Cambio táctico. Sebastian Boselli es sustituido por Saba Sazonov.

84' Cambio táctico. Ramon Terrats es sustituido por Joselu Perez.

84' Cambio táctico. Ramon Terrats es sustituido por Joselu Perez.

83' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

83' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

83' Obstrucción de Enes Unal, que corta la carrera de Lucas Noubi. El árbitro indica tiro libre.

83' Obstrucción de Enes Unal, que corta la carrera de Lucas Noubi. El árbitro indica tiro libre.

82' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

82' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

82' Sebastian Boselli alivia la presión con un despeje.

82' Sebastian Boselli alivia la presión con un despeje.

81' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Sebastian Boselli sobre Giacomo Quagliata.

81' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Sebastian Boselli sobre Giacomo Quagliata.

80' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

80' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

80' Lucas Noubi alivia la presión con un despeje.

80' Lucas Noubi alivia la presión con un despeje.

80' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

80' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

80' Posesión de balón: Getafe: 36 %, Deportivo de A Coruna: 64 %.

80' Posesión de balón: Getafe: 36 %, Deportivo de A Coruna: 64 %.

78' Asistencia de Yeremay Hernandez en el gol.

78' Asistencia de Yeremay Hernandez en el gol.

79' Con ese gol, Deportivo de A Coruna iguala el marcador. ¡El partido vuelve a empezar!

79' Con ese gol, Deportivo de A Coruna iguala el marcador. ¡El partido vuelve a empezar!

78' G O O O O O O L - marca el Deportivo de A Coruna.

78' G O O O O O O L - marca el Deportivo de A Coruna.

78' Centro de Adama Traoré Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

78' Centro de Adama Traoré Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

78' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

78' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

77' Saque de portería para Getafe.

77' Saque de portería para Getafe.

77' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

77' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

76' Saque de portería para Getafe.

76' Saque de portería para Getafe.

76' Cambio táctico. Ivan Azon es sustituido por Francho Serrano.

76' Cambio táctico. Ivan Azon es sustituido por Francho Serrano.

76' Giacomo Quagliata remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

76' Giacomo Quagliata remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

76' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.

76' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.

76' Mario Soriano saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

76' Mario Soriano saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

75' Posesión de balón: Getafe: 37 %, Deportivo de A Coruna: 63 %.

75' Posesión de balón: Getafe: 37 %, Deportivo de A Coruna: 63 %.

75' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

75' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

74' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

74' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

74' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

74' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

74' Se reanuda el partido.

74' Se reanuda el partido.

72' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

72' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

71' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

71' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

71' Cambio táctico. Luismi Cruz es sustituido por Yeremay Hernandez.

71' Cambio táctico. Luismi Cruz es sustituido por Yeremay Hernandez.

71' Cambio táctico. Bil Nsongo es sustituido por Zakaria Eddahchouri.

71' Cambio táctico. Bil Nsongo es sustituido por Zakaria Eddahchouri.

71' Johan Mojica alivia la presión con un despeje.

71' Johan Mojica alivia la presión con un despeje.

70' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

70' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

70' Ramon Terrats alivia la presión con un despeje.

70' Ramon Terrats alivia la presión con un despeje.

70' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

70' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

69' A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

69' A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

69' Getafe intenta crear peligro.

69' Getafe intenta crear peligro.

68' Saque de portería para Getafe.

68' Saque de portería para Getafe.

68' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

68' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

68' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

68' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

66' Asistencia de Ivan Azon en el gol.

66' Asistencia de Ivan Azon en el gol.

67' Getafe ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

67' Getafe ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

66' G O O O O O O L - marca el Getafe.

66' G O O O O O O L - marca el Getafe.

66' Centro de Martin Satriano Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

66' Centro de Martin Satriano Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

66' Getafe intenta crear peligro.

66' Getafe intenta crear peligro.

65' Posesión de balón: Getafe: 39 %, Deportivo de A Coruna: 61 %.

65' Posesión de balón: Getafe: 39 %, Deportivo de A Coruna: 61 %.

65' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

65' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

65' Nemanja Gudelj Getafe intercepta un centro dirigido al área.

65' Nemanja Gudelj Getafe intercepta un centro dirigido al área.

65' Luismi Cruz saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

65' Luismi Cruz saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

64' Johan Mojica rechaza con éxito el disparo.

64' Johan Mojica rechaza con éxito el disparo.

64' Un remate de Adama Traoré es rechazado.

64' Un remate de Adama Traoré es rechazado.

64' Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) saca un córner en corto desde la derecha.

64' Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) saca un córner en corto desde la derecha.

64' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.

64' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.

64' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

64' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

63' Djene alivia la presión con un despeje.

63' Djene alivia la presión con un despeje.

63' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

63' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

63' Lucas Noubi rechaza con éxito el disparo.

63' Lucas Noubi rechaza con éxito el disparo.

63' Un remate de Ivan Azon es rechazado.

63' Un remate de Ivan Azon es rechazado.

63' Getafe intenta crear peligro.

63' Getafe intenta crear peligro.

63' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

63' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

63' Getafe intenta crear peligro.

63' Getafe intenta crear peligro.

62' Saque de portería para Getafe.

62' Saque de portería para Getafe.

62' Cambio táctico. Marc Casado es sustituido por Adama Traoré.

62' Cambio táctico. Marc Casado es sustituido por Adama Traoré.

61' Ximo Navarro alivia la presión con un despeje.

61' Ximo Navarro alivia la presión con un despeje.

61' Getafe intenta crear peligro.

61' Getafe intenta crear peligro.

60' Posesión de balón: Getafe: 40 %, Deportivo de A Coruna: 60 %.

60' Posesión de balón: Getafe: 40 %, Deportivo de A Coruna: 60 %.

60' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

60' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

60' Johan Mojica ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

60' Johan Mojica ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

59' El árbitro pita tiro libre a Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Ramon Terrats.

59' El árbitro pita tiro libre a Lorenzo Amatucci (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Ramon Terrats.

59' Leo Roman alivia la presión con un despeje.

59' Leo Roman alivia la presión con un despeje.

58' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

58' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

58' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

58' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

58' La asistencia al partido de hoy es de 8416 espectadores.

58' La asistencia al partido de hoy es de 8416 espectadores.

57' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

57' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

57' Djene alivia la presión con un despeje.

57' Djene alivia la presión con un despeje.

56' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

56' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

56' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

56' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

55' Posesión de balón: Getafe: 40 %, Deportivo de A Coruna: 60 %.

55' Posesión de balón: Getafe: 40 %, Deportivo de A Coruna: 60 %.

55' El árbitro pita tiro libre a Mario Martin (Getafe) por zancadillear a Mario Soriano.

55' El árbitro pita tiro libre a Mario Martin (Getafe) por zancadillear a Mario Soriano.

54' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

54' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

54' ¡AL LARGUERO! ¡Un disparo de Mario Martin va al travesaño!

54' ¡AL LARGUERO! ¡Un disparo de Mario Martin va al travesaño!

54' Johan Mojica (Getafe) saca el córner desde la derecha.

54' Johan Mojica (Getafe) saca el córner desde la derecha.

53' Lucas Noubi Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

53' Lucas Noubi Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

53' Getafe intenta crear peligro.

53' Getafe intenta crear peligro.

53' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

53' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

53' Johan Mojica saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

53' Johan Mojica saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

52' Mario Soriano Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

52' Mario Soriano Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

52' Getafe intenta crear peligro.

52' Getafe intenta crear peligro.

52' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

52' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

52' Getafe intenta crear peligro.

52' Getafe intenta crear peligro.

51' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

51' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

50' Saque de portería para Getafe.

50' Saque de portería para Getafe.

50' Bil Nsongo (Deportivo de A Coruna) hace un disparo que va desviado.

50' Bil Nsongo (Deportivo de A Coruna) hace un disparo que va desviado.

50' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

50' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

50' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Deportivo de A Coruna: 62 %.

50' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Deportivo de A Coruna: 62 %.

49' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

49' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

49' Ximo Navarro es penalizado por empujar a Ivan Azon

49' Ximo Navarro es penalizado por empujar a Ivan Azon

48' Saque de portería para Getafe.

48' Saque de portería para Getafe.

48' Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) hace un disparo que va desviado.

48' Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) hace un disparo que va desviado.

47' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

47' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

46' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

46' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

46' Getafe intenta crear peligro.

46' Getafe intenta crear peligro.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +4 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +4 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +4 Posesión de balón: Getafe: 39 %, Deportivo de A Coruna: 61 %.

45' +4 Posesión de balón: Getafe: 39 %, Deportivo de A Coruna: 61 %.

45' +3 Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

45' +3 Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

45' +3 Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +3 Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +3 Getafe intenta crear peligro.

45' +3 Getafe intenta crear peligro.

45' +3 Lucas Noubi Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

45' +3 Lucas Noubi Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

45' +2 Getafe intenta crear peligro.

45' +2 Getafe intenta crear peligro.

45' +2 Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

45' +2 Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

45' +1 Giacomo Quagliata alivia la presión con un despeje.

45' +1 Giacomo Quagliata alivia la presión con un despeje.

45' +1 Getafe intenta crear peligro.

45' +1 Getafe intenta crear peligro.

45' +1 Mario Martin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' +1 Mario Martin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' +1 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

45' +1 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

45' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Deportivo de A Coruna: 62 %.

45' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Deportivo de A Coruna: 62 %.

45' Ximo Navarro es penalizado por empujar a Enes Unal

45' Ximo Navarro es penalizado por empujar a Enes Unal

45' Mario Soriano saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

45' Mario Soriano saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

44' Djene alivia la presión con un despeje.

44' Djene alivia la presión con un despeje.

44' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

44' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

42' Falta de Enes Unal (Getafe) por dar un codazo a Marc Casado.

42' Falta de Enes Unal (Getafe) por dar un codazo a Marc Casado.

43' El árbitro no tolera las protestas de Enes Unal, que termina recibiendo la amonestación.

43' El árbitro no tolera las protestas de Enes Unal, que termina recibiendo la amonestación.

43' Marc Casado está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

43' Marc Casado está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

43' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

43' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

42' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

42' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

42' Mario Soriano saca un córner para Deportivo de A Coruna.

42' Mario Soriano saca un córner para Deportivo de A Coruna.

42' Buen disparo de Mario Soriano que va a puerta, pero detiene el portero.

42' Buen disparo de Mario Soriano que va a puerta, pero detiene el portero.

41' Martin Satriano rechaza con éxito el disparo.

41' Martin Satriano rechaza con éxito el disparo.

41' Un remate de Pierre Emerick Aubameyang es rechazado.

41' Un remate de Pierre Emerick Aubameyang es rechazado.

41' Deportivo de A Coruna inicia un contraataque.

41' Deportivo de A Coruna inicia un contraataque.

41' Mario Soriano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' Mario Soriano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' A las manos de David Soria, que sale y se apodera del balón.

41' A las manos de David Soria, que sale y se apodera del balón.

40' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

40' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

40' Buen disparo de Giacomo Quagliata que va a puerta, pero detiene el portero.

40' Buen disparo de Giacomo Quagliata que va a puerta, pero detiene el portero.

40' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

40' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

40' Posesión de balón: Getafe: 41 %, Deportivo de A Coruna: 59 %.

40' Posesión de balón: Getafe: 41 %, Deportivo de A Coruna: 59 %.

40' José Giménez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' José Giménez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' Getafe intenta crear peligro.

40' Getafe intenta crear peligro.

39' El árbitro pita tiro libre a Ivan Azon (Getafe) por zancadillear a Marc Casado.

39' El árbitro pita tiro libre a Ivan Azon (Getafe) por zancadillear a Marc Casado.

38' A las manos de David Soria, que sale y se apodera del balón.

38' A las manos de David Soria, que sale y se apodera del balón.

38' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

38' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

37' A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

37' A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

37' Getafe intenta crear peligro.

37' Getafe intenta crear peligro.

37' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

37' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

37' Ramon Terrats (Getafe) hace un disparo que va desviado.

37' Ramon Terrats (Getafe) hace un disparo que va desviado.

37' Centro de Martin Satriano Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

37' Centro de Martin Satriano Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

36' Getafe intenta crear peligro.

36' Getafe intenta crear peligro.

36' Saque de portería para Getafe.

36' Saque de portería para Getafe.

36' Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruna) hace un disparo que va desviado.

36' Giacomo Quagliata (Deportivo de A Coruna) hace un disparo que va desviado.

36' Centro de Pierre Emerick Aubameyang Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

36' Centro de Pierre Emerick Aubameyang Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

36' Posesión de balón: Getafe: 44 %, Deportivo de A Coruna: 56 %.

36' Posesión de balón: Getafe: 44 %, Deportivo de A Coruna: 56 %.

35' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

35' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

35' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

35' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

35' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

35' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

35' Giacomo Quagliata alivia la presión con un despeje.

35' Giacomo Quagliata alivia la presión con un despeje.

34' Getafe intenta crear peligro.

34' Getafe intenta crear peligro.

33' El árbitro pita tiro libre a Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Martin Satriano.

33' El árbitro pita tiro libre a Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Martin Satriano.

30' Posesión de balón: Getafe: 44 %, Deportivo de A Coruna: 56 %.

30' Posesión de balón: Getafe: 44 %, Deportivo de A Coruna: 56 %.

31' Se reanuda el partido.

31' Se reanuda el partido.

29' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

29' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

29' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

29' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

29' Nemanja Gudelj (Getafe) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

29' Nemanja Gudelj (Getafe) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

29' Pierre Emerick Aubameyang Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

29' Pierre Emerick Aubameyang Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

28' A Lucas Noubi se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

28' A Lucas Noubi se le muestra una tarjeta amarilla por hacer una zancadilla a un rival.

28' El árbitro pita tiro libre a Lucas Noubi (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Martin Satriano.

28' El árbitro pita tiro libre a Lucas Noubi (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Martin Satriano.

27' El árbitro pita tiro libre a Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Johan Mojica.

27' El árbitro pita tiro libre a Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Johan Mojica.

27' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

27' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

26' Ivan Azon agarra a un jugador rival y es amonestado.

26' Ivan Azon agarra a un jugador rival y es amonestado.

26' El árbitro pita tiro libre a Ivan Azon (Getafe) por zancadillear a Ximo Navarro.

26' El árbitro pita tiro libre a Ivan Azon (Getafe) por zancadillear a Ximo Navarro.

25' Ximo Navarro es penalizado por empujar a Djene

25' Ximo Navarro es penalizado por empujar a Djene

25' Johan Mojica se impone a Luismi Cruz en un duelo aéreo.

25' Johan Mojica se impone a Luismi Cruz en un duelo aéreo.

25' Posesión de balón: Getafe: 41 %, Deportivo de A Coruna: 59 %.

25' Posesión de balón: Getafe: 41 %, Deportivo de A Coruna: 59 %.

25' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

25' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

25' Martin Satriano remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

25' Martin Satriano remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

25' Getafe intenta crear peligro.

25' Getafe intenta crear peligro.

24' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Sebastian Boselli (Getafe) va demasiado lejos y derriba a Giacomo Quagliata.

23' Sebastian Boselli (Getafe) va demasiado lejos y derriba a Giacomo Quagliata.

23' Getafe intenta crear peligro.

23' Getafe intenta crear peligro.

22' Lorenzo Amatucci es penalizado por empujar a Mario Martin

22' Lorenzo Amatucci es penalizado por empujar a Mario Martin

21' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

21' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

20' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

20' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

20' Ivan Azon (Getafe) hace un disparo que va desviado.

20' Ivan Azon (Getafe) hace un disparo que va desviado.

20' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

20' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.

20' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Deportivo de A Coruna: 62 %.

20' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Deportivo de A Coruna: 62 %.

19' El árbitro pita tiro libre a Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Mario Martin.

19' El árbitro pita tiro libre a Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Mario Martin.

19' Djene alivia la presión con un despeje.

19' Djene alivia la presión con un despeje.

19' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

19' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

18' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Fuera de juego señalado a Mario Soriano (Deportivo de A Coruna).

17' Fuera de juego señalado a Mario Soriano (Deportivo de A Coruna).

17' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

17' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

16' Martin Satriano dispara desde fuera del área, pero Leo Roman logra controlar el balón.

16' Martin Satriano dispara desde fuera del área, pero Leo Roman logra controlar el balón.

16' Getafe intenta crear peligro.

16' Getafe intenta crear peligro.

16' Lorenzo Amatucci se impone a Mario Martin en un duelo aéreo.

16' Lorenzo Amatucci se impone a Mario Martin en un duelo aéreo.

15' El árbitro pita tiro libre a Ramon Terrats (Getafe) por zancadillear a Giacomo Quagliata.

15' El árbitro pita tiro libre a Ramon Terrats (Getafe) por zancadillear a Giacomo Quagliata.

15' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Deportivo de A Coruna: 62 %.

15' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Deportivo de A Coruna: 62 %.

14' Enes Unal es penalizado por empujar a Giacomo Quagliata

14' Enes Unal es penalizado por empujar a Giacomo Quagliata

13' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

13' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

12' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

11' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Orel Mangala Getafe intercepta un centro dirigido al área.

11' Orel Mangala Getafe intercepta un centro dirigido al área.

11' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

11' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

10' El árbitro pita tiro libre a Martin Satriano (Getafe) por zancadillear a José Giménez.

10' El árbitro pita tiro libre a Martin Satriano (Getafe) por zancadillear a José Giménez.

10' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

10' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

9' Enes Unal (Getafe) hace un disparo que va desviado.

9' Enes Unal (Getafe) hace un disparo que va desviado.

9' Getafe intenta crear peligro.

9' Getafe intenta crear peligro.

9' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

9' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

9' Martin Satriano remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

9' Martin Satriano remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

9' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

9' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Saque de portería para Getafe.

8' Saque de portería para Getafe.

5' El árbitro pita tiro libre a Enes Unal (Getafe) por zancadillear a Marc Casado.

5' El árbitro pita tiro libre a Enes Unal (Getafe) por zancadillear a Marc Casado.

8' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

8' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

7' Djene alivia la presión con un despeje.

7' Djene alivia la presión con un despeje.

7' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

7' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

6' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

6' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

6' Getafe intenta crear peligro.

6' Getafe intenta crear peligro.

6' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

6' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

5' El árbitro pita tiro libre a Mario Martin (Getafe) por zancadillear a Marc Casado.

5' El árbitro pita tiro libre a Mario Martin (Getafe) por zancadillear a Marc Casado.

3' Getafe inicia un contraataque.

3' Getafe inicia un contraataque.

3' Johan Mojica alivia la presión con un despeje.

3' Johan Mojica alivia la presión con un despeje.

3' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Djene alivia la presión con un despeje.

3' Djene alivia la presión con un despeje.

3' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

3' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

3' REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

3' REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

3' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Getafe.

3' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Getafe.

2' Fuera de juego señalado a Ivan Azon (Getafe).

2' Fuera de juego señalado a Ivan Azon (Getafe).

2' Getafe inicia un contraataque.

2' Getafe inicia un contraataque.

2' Orel Mangala alivia la presión con un despeje.

2' Orel Mangala alivia la presión con un despeje.

1' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

1' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

1' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

1' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

1' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Sebastian Boselli alivia la presión con un despeje.

1' Sebastian Boselli alivia la presión con un despeje.

1' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

1' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Deportivo de A Coruna saca, y da comienzo el partido.

1' Deportivo de A Coruna saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Coliseum. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Coliseum. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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