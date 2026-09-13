Getafe 1 - 1 Deportivo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante Deportivo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

GETAFE: David Soria; Johan Mojica, Orel Mangala, Nemanja Gudelj, Djene, Sebastian Boselli; Ramon Terrats, Mario Martin, Martin Satriano; Enes Unal, Ivan Azon.DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Mario Soriano, Marc Casado; Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo.

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe 23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing 15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe 23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna

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