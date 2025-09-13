Getafe - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 13 de septiembre de 2025.
El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Oviedo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 3
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 3
|3
| Champions
| Villarreal
| 7
| 3
|4
| Champions
| Barcelona
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Espanyol
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 6
| 4
|7
| Permanencia
| Getafe
| 6
| 3
|15
| Permanencia
| Oviedo
| 3
| 3
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Diego Rico, Davinchi; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Leander Dendoncker, Alberto Reina, Ovie Ejaria; Luka Ilic, Federico Vinas.
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
|21/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 3-1
| CD Mirandes
|15/06/2025
| LaLiga
| CD Mirandes
| 1-0
| Oviedo