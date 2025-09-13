Getafe - Oviedo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 13 de septiembre de 2025.

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Oviedo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Athletic Bilbao 9 3 3 Champions Villarreal 7 3 4 Champions Barcelona 7 3 5 Europa League Espanyol 7 3 6 Conference League Elche 6 4 7 Permanencia Getafe 6 3 15 Permanencia Oviedo 3 3 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Diego Rico, Davinchi; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Leander Dendoncker, Alberto Reina, Ovie Ejaria; Luka Ilic, Federico Vinas.

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe

-Últimos Resultados del Oviedo.