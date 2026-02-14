Getafe - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de febrero de 2026.

El Getafe, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Villareal este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 57 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 45 22 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 34 23 11 Permanencia Getafe 26 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Kiko, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Martin Satriano, Luis Vazquez.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Daniel Parejo, Santi Comesana; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 30/03/2025 LaLiga Getafe 1-2 Villarreal 20/10/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe 16/02/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe 30/09/2023 LaLiga Getafe 0-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe 01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta 26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Villareal.