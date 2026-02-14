Getafe - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de febrero de 2026.
El Getafe, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Villareal este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 57
| 23
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 45
| 22
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 23
|11
| Permanencia
| Getafe
| 26
| 23
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Kiko, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Djene, Mauro Arambarri; Martin Satriano, Luis Vazquez.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Daniel Parejo, Santi Comesana; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
|16/02/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
|30/09/2023
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|28/01/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 3-0
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax