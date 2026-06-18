Ghana 0 - 0 Panamá, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Ghana - Panamá: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

Las selecciones de Ghana y Panamá debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el BMO Field este jueves a las 01:00

-Onces iniciales confirmados.

GHANA: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Antoine Semenyo, Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew.

PANAMÁ: Orlando Mosquera; Andres Andrade, Jiovany Ramos, Jose Cordoba; Amir Murillo, Carlos Harvey, Christian Martinez, Cesar Blackman; Yoel Barcenas, Cecilio Waterman, Jose Luis Rodriguez.