Girona - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Yaser Asprilla, Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético

-Últimos Resultados del Levante.