Girona - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Actualizado: sábado, 20 septiembre 2025 13:15

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Yaser Asprilla, Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Vencedor, Oriol Rey, Roger Brugue; Etta Eyong, Ivan Romero.

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo
25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético

-Últimos Resultados del Levante.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante
01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar

