Girona - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

El Girona, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Betis este martes a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 46 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 31 12 Permanencia Girona 38 31 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin, Thomas Lemar; Viktor Tsigankov, Claudio Echeverri, Azzedine Ounahi.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Sofyan Amrabat, Sergi Altimira, Aitor Ruibal, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona 21/04/2025 LaLiga Girona 1-3 Betis 15/08/2024 LaLiga Betis 1-1 Girona 31/03/2024 LaLiga Girona 3-2 Betis 21/12/2023 LaLiga Betis 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Betis.