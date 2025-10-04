Girona - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 4 de octubre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Valencia este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 19 7 2 Champions Real Madrid 18 7 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Atlético 12 7 6 Conference League Betis 12 7 13 Permanencia Valencia 8 7 18 Descenso Real Sociedad 5 7 19 Descenso Mallorca 5 7 20 Descenso Girona 3 7

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind; Hugo Rincon, Axel Witsel, Ivan Martin, Jhon Solis, Alex Moreno; Vladyslav Vanat, Bryan Gil.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Baptiste Santamaria, Javier Guerra, Luis Rioja, Diego Lopez, Arnaut Danjuma, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2025 LaLiga Girona 1-1 Valencia 21/09/2024 LaLiga Valencia 2-0 Girona 19/05/2024 LaLiga Valencia 1-3 Girona 02/12/2023 LaLiga Girona 2-1 Valencia 05/02/2023 LaLiga Girona 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Valencia.