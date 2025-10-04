Girona - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 4 de octubre de 2025.
El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Valencia este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind; Arnau Martinez, Axel Witsel, Ivan Martin, Alex Moreno; Vladyslav Vanat, Cristian Portu, Yaser Asprilla.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Luis Rioja, Baptiste Santamaria, Pepelu, Diego Lopez; Lucas Beltran, Arnaut Danjuma.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Valencia
|21/09/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Girona
|19/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-3
| Girona
|02/12/2023
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|05/02/2023
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe