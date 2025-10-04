Girona - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 4 de octubre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Valencia este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind; Arnau Martinez, Axel Witsel, Ivan Martin, Alex Moreno; Vladyslav Vanat, Cristian Portu, Yaser Asprilla.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Luis Rioja, Baptiste Santamaria, Pepelu, Diego Lopez; Lucas Beltran, Arnaut Danjuma.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2025 LaLiga Girona 1-1 Valencia 21/09/2024 LaLiga Valencia 2-0 Girona 19/05/2024 LaLiga Valencia 1-3 Girona 02/12/2023 LaLiga Girona 2-1 Valencia 05/02/2023 LaLiga Girona 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Valencia.