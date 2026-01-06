Grigor Dimitrov - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Grigor Dimitrov - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Brisbane International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de enero de 2026.
El tenista Búlgaro Grigor Dimitrov(47) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Brisbane International al tenista Español Pablo Carreno Busta(92) este martes a las 09:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Grigor Dimitrov.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-0 ()
| Daniil Medvedev
|27/10/2025
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Grigor Dimitrov
|07/07/2025
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 0-2 (3-6, 5-7, 2-2)
| Grigor Dimitrov
|05/07/2025
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 3-0 (6-3, 6-4, 7-6)
| Sebastian Ofner
|03/07/2025
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 3-1 (7-5, 4-6, 7-5, 7-5)
| Corentin Moutet
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin
| Definir)
| Arthur Cazaux
| 0-0 (3-5)
| Pablo Carreno Busta
|03/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin
| Definir)
| Pablo Carreno Busta
| 2-1 (6-4, 2-6, 7-6)
| Mattia Bellucci
|23/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Final)
| Matteo Berrettini
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|22/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal)
| Pablo Carreno Busta
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jan-Lennard Struff
|20/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Jakub Mensik