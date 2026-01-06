Grigor Dimitrov - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Brisbane International

Europa Press Deportes
Publicado: martes, 6 enero 2026 8:30
Madrid, 6 de enero de 2026.

El tenista Búlgaro Grigor Dimitrov(47) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Brisbane International al tenista Español Pablo Carreno Busta(92) este martes a las 09:30.

-Últimos Resultados de Grigor Dimitrov.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 0-0 () Daniil Medvedev
27/10/2025 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 1-6) Grigor Dimitrov
07/07/2025 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jannik Sinner 0-2 (3-6, 5-7, 2-2) Grigor Dimitrov
05/07/2025 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) Sebastian Ofner
03/07/2025 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Grigor Dimitrov 3-1 (7-5, 4-6, 7-5, 7-5) Corentin Moutet

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Arthur Cazaux 0-0 (3-5) Pablo Carreno Busta
03/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Pablo Carreno Busta 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) Mattia Bellucci
23/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Final) Matteo Berrettini 2-0 (6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta
22/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal) Pablo Carreno Busta 2-0 (6-4, 7-6) Jan-Lennard Struff
20/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 0-2 (5-7, 4-6) Jakub Mensik

