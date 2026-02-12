Hamad Medjedovic - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Hamad Medjedovic - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rotterdam Open
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 18:32
Madrid, 12 de febrero de 2026.

El tenista Serbio Hamad Medjedovic(79) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este jueves a las 19:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/06/2025 Mallorca Championships (Cuartos de final) Hamad Medjedovic 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
19/02/2025 Qatar Open (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-0 () Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Hamad Medjedovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 0-2 (6-7, 6-7) Hamad Medjedovic
08/02/2026 Rotterdam Open, Qualification (Cuartos de final) Hamad Medjedovic 1-2 (6-7, 6-3, 6-7) Luka Pavlovic
07/02/2026 Rotterdam Open, Qualification (Octavos de final) Hamad Medjedovic 2-0 (6-3, 6-4) Nikoloz Basilashvili
04/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (6-7, 4-6) Stan Wawrinka
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Hamad Medjedovic 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (5-7, 3-6) Felix Auger-Aliassime
08/02/2026 Open Sud de France (Final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Adrian Mannarino
07/02/2026 Open Sud de France (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) Titouan Droguet
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-2) Arthur Fils
05/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 7-6) Stan Wawrinka

