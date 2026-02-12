Hamad Medjedovic - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Hamad Medjedovic - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de febrero de 2026.
El tenista Serbio Hamad Medjedovic(79) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este jueves a las 19:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/06/2025
| Mallorca Championships (Cuartos de final)
| Hamad Medjedovic
| 1-2 (6-3, 1-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|19/02/2025
| Qatar Open (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-0 ()
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Hamad Medjedovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Hamad Medjedovic
|08/02/2026
| Rotterdam Open, Qualification (Cuartos de final)
| Hamad Medjedovic
| 1-2 (6-7, 6-3, 6-7)
| Luka Pavlovic
|07/02/2026
| Rotterdam Open, Qualification (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Nikoloz Basilashvili
|04/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Stan Wawrinka
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
|08/02/2026
| Open Sud de France (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Adrian Mannarino
|07/02/2026
| Open Sud de France (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
| Titouan Droguet
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Arthur Fils
|05/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Stan Wawrinka