Hannah Ayrault - Mariella Thamm, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Hannah Ayrault - Mariella Thamm: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Hannah Ayrault(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista alemana Mariella Thamm(618) este domingo no antes de las 15:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Hannah Ayrault.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/08/2025
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Hannah Ayrault
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Riyo Yoshida
-Últimos Resultados de Mariella Thamm.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2026
| Bad Homburg Open, Qualification (Octavos de final)
| Renata Zarazua
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Mariella Thamm
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Ekaterina Dotsenko
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Mariella Thamm
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Ui-Su Jeong
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Mariella Thamm
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Antonina Sushkova
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Mariella Thamm
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Mariella Thamm
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Mariia Makarova