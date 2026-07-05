Hannah Ayrault - Mariella Thamm, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Hannah Ayrault - Mariella Thamm: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Hannah Ayrault - Mariella Thamm: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 16:42
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Hannah Ayrault(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista alemana Mariella Thamm(618) este domingo no antes de las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Hannah Ayrault.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/08/2025 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Hannah Ayrault 0-2 (6-7, 3-6) Riyo Yoshida

-Últimos Resultados de Mariella Thamm.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/06/2026 Bad Homburg Open, Qualification (Octavos de final) Renata Zarazua 2-0 (6-3, 7-6) Mariella Thamm
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Ekaterina Dotsenko 2-0 (7-6, 6-4) Mariella Thamm
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Ui-Su Jeong 0-2 (0-6, 5-7) Mariella Thamm
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Antonina Sushkova 0-2 (2-6, 3-6) Mariella Thamm
26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Mariella Thamm 0-2 (4-6, 3-6) Mariia Makarova

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