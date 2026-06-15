Himeno Sakatsume - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Nottingham Open

Himeno Sakatsume - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Nottingham Open
Himeno Sakatsume - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Nottingham Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 15 junio 2026 14:02
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Madrid, 15 de junio de 2026.

La tenista japonesa Himeno Sakatsume(125) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Nottingham Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(55) este lunes a las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Himeno Sakatsume.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Himeno Sakatsume 2-0 (6-3, 6-3) Alicia Dudeney
13/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Himeno Sakatsume 2-0 (6-2, 7-6) Mika Stojsavljevic
08/06/2026 Ilkley (Dieciseisavos de final) Alicia Dudeney 2-0 (6-4, 6-3) Himeno Sakatsume
03/06/2026 Birmingham (Dieciseisavos de final) Ashlyn Krueger 2-0 (6-4, 6-3) Himeno Sakatsume
21/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Elena Pridankina 2-0 (6-2, 6-1) Himeno Sakatsume

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (3-6, 1-6) Ajla Tomljanovic
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
21/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final) Petra Marcinko 2-0 (6-3, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
20/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final) Fiona Ferro 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) Jessica Bouzas Maneiro
19/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Lisa Zaar 0-2 (0-6, 5-7) Jessica Bouzas Maneiro

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