Himeno Sakatsume - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Nottingham Open

Himeno Sakatsume - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Nottingham Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de junio de 2026.
La tenista japonesa Himeno Sakatsume(125) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Nottingham Open a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(55) este lunes a las 15:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Himeno Sakatsume.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Himeno Sakatsume
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alicia Dudeney
|13/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Himeno Sakatsume
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Mika Stojsavljevic
|08/06/2026
| Ilkley (Dieciseisavos de final)
| Alicia Dudeney
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Himeno Sakatsume
|03/06/2026
| Birmingham (Dieciseisavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Himeno Sakatsume
|21/05/2026
| Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Elena Pridankina
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Himeno Sakatsume
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ajla Tomljanovic
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|21/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final)
| Petra Marcinko
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|20/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final)
| Fiona Ferro
| 1-2 (6-2, 6-7, 3-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final)
| Lisa Zaar
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Jessica Bouzas Maneiro