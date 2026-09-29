Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Chengdu Open

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 29 septiembre 2026 13:41
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Madrid, 29 de septiembre de 2026.

El tenista Polaco Hubert Hurkacz(46) se enfrenta en Final del torneo Chengdu Open al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(29) este martes no antes de las 13:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/01/2024 United Cup, Group A (Round Robin) Hubert Hurkacz 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina

Últimos Resultados de Hubert Hurkacz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/09/2026 Chengdu Open (Semifinal) Hubert Hurkacz 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) Denis Shapovalov
27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Lloyd Harris 0-2 (6-7, 4-6) Hubert Hurkacz
26/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Martin Damm 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Hubert Hurkacz
24/09/2026 Chengdu Open (Dieciseisavos de final) Alexander Shevchenko 0-2 (3-6, 6-7) Hubert Hurkacz
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5) Hubert Hurkacz

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/09/2026 Chengdu Open (Semifinal) Nikoloz Basilashvili 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-2 (1-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina
26/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
16/07/2026 Croatia Open (Cuartos de final) Alex Molcan 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) Alejandro Davidovich Fokina
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Marco Trungelliti 0-2 (4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina

Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Hubert Hurkacz se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Hubert Hurkacz se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Hubert Hurkacz se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Hubert Hurkacz se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Alejandro Davidovich Fokina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Hubert Hurkacz gana el primer juego y domina 1-0

Hubert Hurkacz gana el primer juego y domina 1-0

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