Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Chengdu Open

Madrid, 29 de septiembre de 2026.
El tenista Polaco Hubert Hurkacz(46) se enfrenta en Final del torneo Chengdu Open al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(29) este martes no antes de las 13:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/01/2024
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
Últimos Resultados de Hubert Hurkacz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/09/2026
| Chengdu Open (Semifinal)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Denis Shapovalov
|27/09/2026
| Chengdu Open (Cuartos de final)
| Lloyd Harris
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Hubert Hurkacz
|26/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Martin Damm
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Hubert Hurkacz
|24/09/2026
| Chengdu Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Shevchenko
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Hubert Hurkacz
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 3-1 (6-3, 5-7, 7-6, 7-5)
| Hubert Hurkacz
Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/09/2026
| Chengdu Open (Semifinal)
| Nikoloz Basilashvili
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|27/09/2026
| Chengdu Open (Cuartos de final)
| Alexandre Muller
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|26/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|16/07/2026
| Croatia Open (Cuartos de final)
| Alex Molcan
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-2)
| Alejandro Davidovich Fokina
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina