Hubert Hurkacz - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Hubert Hurkacz - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de febrero de 2026.
El tenista Polaco Hubert Hurkacz(70) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Kazajo Alexander Bublik(10) este miércoles a las 14:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2023
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Hubert Hurkacz
|25/02/2023
| Open 13 Provence (Semifinal)
| Hubert Hurkacz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Alexander Bublik
|01/01/2023
| United Cup, Group B (Round Robin)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-3)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Hubert Hurkacz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Martin Damm
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 0-3 (4-6, 6-7, 1-6)
| Ethan Quinn
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-3)
| Zizou Bergs
|11/01/2026
| United Cup, Final Stage (Final)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Stan Wawrinka
|10/01/2026
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Taylor Fritz
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Hubert Hurkacz
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/02/2026
| Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Valentin Vacherot
|06/02/2026
| Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final)
| Alexander Bublik
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Hugo Nys
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-3 (4-6, 1-6, 1-6)
| Alex de Minaur
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Bublik
| 3-0 (7-6, 7-6, 6-4)
| Tomas Etcheverry
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 3-0 (7-5, 6-4, 7-5)
| Marton Fucsovics