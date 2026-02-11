Hubert Hurkacz - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Hubert Hurkacz - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open
Hubert Hurkacz - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 11 febrero 2026 13:31
Madrid, 11 de febrero de 2026.

El tenista Polaco Hubert Hurkacz(70) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Kazajo Alexander Bublik(10) este miércoles a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2023 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 0-2 (3-6, 6-7) Hubert Hurkacz
25/02/2023 Open 13 Provence (Semifinal) Hubert Hurkacz 2-0 (6-4, 7-6) Alexander Bublik
01/01/2023 United Cup, Group B (Round Robin) Hubert Hurkacz 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Hubert Hurkacz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 0-2 (6-7, 4-6) Martin Damm
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Hubert Hurkacz 0-3 (4-6, 6-7, 1-6) Ethan Quinn
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Hubert Hurkacz 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-3) Zizou Bergs
11/01/2026 United Cup, Final Stage (Final) Hubert Hurkacz 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Stan Wawrinka
10/01/2026 United Cup, Final Stage (Semifinal) Taylor Fritz 0-2 (6-7, 6-7) Hubert Hurkacz

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/02/2026 Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final) Alexander Bublik 0-2 (6-7, 6-7) Valentin Vacherot
06/02/2026 Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final) Alexander Bublik 2-0 (6-0, 6-3) Hugo Nys
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Bublik 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) Alex de Minaur
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) Tomas Etcheverry
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 3-0 (7-5, 6-4, 7-5) Marton Fucsovics

