Ida Wobker - Maria Valentina Pop, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Ida Wobker - Maria Valentina Pop: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista alemana Ida Wobker(689) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista rumana Maria Valentina Pop(0) este sábado no antes de las 15:00.
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-Últimos Resultados de Ida Wobker.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ha-Eum Lee
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-4)
| Ida Wobker
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