Ida Wobker - Maria Valentina Pop, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Ida Wobker - Maria Valentina Pop: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista alemana Ida Wobker(689) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista rumana Maria Valentina Pop(0) este sábado no antes de las 15:00.

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-Últimos Resultados de Ida Wobker.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ha-Eum Lee 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) Ida Wobker

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