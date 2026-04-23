Iga Swiatek - Daria Snigur, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Iga Swiatek - Daria Snigur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 12:03
Seguir en

Madrid, 23 de abril de 2026.

La tenista polaca Iga Swiatek(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista ucraniana Daria Snigur(98) este jueves a las 13:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Mirra Andreeva
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Laura Siegemund
19/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Magda Linette 2-1 (1-6, 7-5, 6-3) Iga Swiatek
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Karolina Muchova 0-2 (2-6, 0-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Daria Snigur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Daria Snigur 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Daria Kasatkina
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Hanne Vandewinkel 0-2 (6-7, 4-6) Daria Snigur
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Nauhany Leme Da Silva 0-2 (5-7, 1-6) Daria Snigur
22/02/2026 Oeiras 2 (Final) Viktorija Golubic 0-2 (3-6, 3-6) Daria Snigur
21/02/2026 Oeiras 2 (Semifinal) Suzan Lamens 0-2 (3-6, 3-6) Daria Snigur

Contador

