Iga Swiatek - Daria Snigur, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Iga Swiatek - Daria Snigur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
La tenista polaca Iga Swiatek(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista ucraniana Daria Snigur(98) este jueves a las 13:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Laura Siegemund
|19/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Magda Linette
| 2-1 (1-6, 7-5, 6-3)
| Iga Swiatek
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Daria Snigur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Snigur
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Daria Kasatkina
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Hanne Vandewinkel
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Daria Snigur
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Nauhany Leme Da Silva
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Daria Snigur
|22/02/2026
| Oeiras 2 (Final)
| Viktorija Golubic
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Daria Snigur
|21/02/2026
| Oeiras 2 (Semifinal)
| Suzan Lamens
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Daria Snigur