Iga Swiatek - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Iga Swiatek - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Cincinnati Open
Iga Swiatek - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 21 agosto 2026 0:01
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Madrid, 21 de agosto de 2026.

La tenista polaca Iga Swiatek(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este viernes no antes de las 01:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2026 National Bank Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
03/11/2025 WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 1-6, 0-6) Elena Rybakina
17/08/2025 Cincinnati Open (Semifinal) Elena Rybakina 0-2 (5-7, 3-6) Iga Swiatek
01/06/2025 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elena Rybakina 1-2 (6-1, 3-6, 5-7) Iga Swiatek

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-3) Diane Parry
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) Maria Sakkari
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-0) Emiliana Arango
14/08/2026 National Bank Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Elena Rybakina
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Iga Swiatek

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Diana Shnaider 0-2 (4-6, 4-6) Elena Rybakina
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 0-2 (4-6, 6-7) Elena Rybakina
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Taylor Townsend 0-2 (3-6, 4-6) Elena Rybakina
14/08/2026 National Bank Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Elena Rybakina
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) Elena Rybakina

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