Iga Swiatek - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Iga Swiatek - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de agosto de 2026.
La tenista polaca Iga Swiatek(5) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este viernes no antes de las 01:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|03/11/2025
| WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 1-6, 0-6)
| Elena Rybakina
|17/08/2025
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Iga Swiatek
|01/06/2025
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-1, 3-6, 5-7)
| Iga Swiatek
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Diane Parry
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-1)
| Maria Sakkari
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Emiliana Arango
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elena Rybakina
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Iga Swiatek
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Taylor Townsend
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elena Rybakina
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (7-5, 2-6, 2-6)
| Elena Rybakina