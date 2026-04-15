Iga Swiatek - Laura Siegemund, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Iga Swiatek - Laura Siegemund: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Porsche Tennis Grand Prix
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 15 abril 2026 17:30
Madrid, 15 de abril de 2026.

La tenista Polaca Iga Swiatek(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Alemana Laura Siegemund(51) este miércoles a las 18:30.

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Magda Linette 2-1 (1-6, 7-5, 6-3) Iga Swiatek
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Karolina Muchova 0-2 (2-6, 0-6) Iga Swiatek
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (0-6, 6-7) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Laura Siegemund.

13/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Laura Siegemund 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) Viktoriya Tomova
19/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alexandra Eala 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) Laura Siegemund
17/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Laura Siegemund 2-0 (6-4, 6-4) Petra Marcinko
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Laura Siegemund 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Elina Svitolina
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Laura Siegemund 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Petra Marcinko

