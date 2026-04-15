Iga Swiatek - Laura Siegemund, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Iga Swiatek - Laura Siegemund: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de abril de 2026.
La tenista Polaca Iga Swiatek(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Alemana Laura Siegemund(51) este miércoles a las 18:30.
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Magda Linette
| 2-1 (1-6, 7-5, 6-3)
| Iga Swiatek
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Iga Swiatek
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Laura Siegemund.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Laura Siegemund
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-1)
| Viktoriya Tomova
|19/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Laura Siegemund
|17/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Laura Siegemund
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Petra Marcinko
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Laura Siegemund
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Elina Svitolina
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Laura Siegemund
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
| Petra Marcinko