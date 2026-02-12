Iga Swiatek - Maria Sakkari, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Iga Swiatek - Maria Sakkari: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de febrero de 2026.
La tenista Polaca Iga Swiatek(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Griega Maria Sakkari(52) este jueves a las 14:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2025
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|17/03/2024
| BNP Paribas Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Maria Sakkari
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-1)
| Daria Kasatkina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Janice Tjen
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Maddison Inglis
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 1-2 (1-6, 6-1, 1-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Maria Sakkari.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Varvara Gracheva
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Maria Sakkari
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jasmine Paolini
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Zeynep Sonmez
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Leolia Jeanjean