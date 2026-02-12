Iga Swiatek - Maria Sakkari, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Iga Swiatek - Maria Sakkari: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Qatar Total Open
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 13:30
Madrid, 12 de febrero de 2026.

La tenista Polaca Iga Swiatek(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Griega Maria Sakkari(52) este jueves a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2025 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek
17/03/2024 BNP Paribas Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-4, 6-0) Maria Sakkari

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) Daria Kasatkina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-0, 6-3) Janice Tjen
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Maddison Inglis 0-2 (0-6, 3-6) Iga Swiatek
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Anna Kalinskaya 1-2 (1-6, 6-1, 1-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Maria Sakkari.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Varvara Gracheva 0-2 (6-7, 0-6) Maria Sakkari
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-4, 6-2) Jasmine Paolini
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-1, 6-3) Zeynep Sonmez
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Maria Sakkari 0-2 (0-6, 4-6) Mirra Andreeva
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Maria Sakkari 2-0 (6-4, 6-2) Leolia Jeanjean

