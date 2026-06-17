Inglaterra 0 - 0 Croacia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 17 de junio de 2026.

Las selecciones de Inglaterra y Croacia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el AT&T Stadium este miércoles a las 22:00

-Onces iniciales confirmados.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.

CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Petar Sucic, Martin Baturina, Petar Musa.

22:01 1' Croacia saca de banda en su mitad del campo. 22:01 1' Luka Vuskovic alivia la presión con un despeje. 22:01 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 22:01 1' El techo retráctil del estadio ha sido desplegado. 22:01 1' Inglaterra saca, y da comienzo el partido. 22:01 1' El árbitro da inicio al encuentro. 22:01 0' Bienvenidos a AT&T Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.