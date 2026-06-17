Inglaterra 0 - 0 Croacia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 17 de junio de 2026.
Las selecciones de Inglaterra y Croacia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el AT&T Stadium este miércoles a las 22:00
-Onces iniciales confirmados.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.
CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Petar Sucic, Martin Baturina, Petar Musa.
1' Croacia saca de banda en su mitad del campo.
1' Luka Vuskovic alivia la presión con un despeje.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' El techo retráctil del estadio ha sido desplegado.
1' Inglaterra saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a AT&T Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Contenido patrocinado