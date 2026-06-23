Inglaterra - Ghana, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Inglaterra - Ghana: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de junio de 2026.

La selección de Inglaterra, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE. UU. ante Ghana este martes a las 22:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 2 como local contra Croacia, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Ghana ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Panamá, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Inglaterra 3 1 2 Clasificado Ghana 3 1 3 Tercero ¿? Panamá 0 1 4 Eliminado Croacia 0 1

-Onces iniciales probables.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.

GHANA: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew, Antoine Semenyo, Ernest Nuamah.

-Últimos Resultados de Inglaterra.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia

-Últimos Resultados de Ghana.