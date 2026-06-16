Irak - Noruega, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Irak - Noruega: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.

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Las selecciones de Irak y Noruega debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE. UU. este miércoles a las 00:00

-Onces iniciales confirmados.

IRAK: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim; Ayman Hussein, Ali Al Hamadi.

NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Martin Oedegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Soerloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

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