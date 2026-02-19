Jakub Mensik - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Jakub Mensik - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Qatar Open
Jakub Mensik - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 19 febrero 2026 18:01
Seguir en

Madrid, 19 de febrero de 2026.

El tenista Checo Jakub Mensik(16) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Qatar Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este jueves a las 19:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jakub Mensik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Jakub Mensik 2-0 (6-3, 6-2) Zhizhen Zhang
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Jakub Mensik 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) Jan Choinski
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Jakub Mensik 0-0 () Novak Djokovic
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Jakub Mensik 3-0 (6-2, 7-6, 7-6) Ethan Quinn
22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jakub Mensik 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Rafael Jodar

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 5-7) Jannik Sinner
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) Jannik Sinner
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Luciano Darderi 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) Jannik Sinner

Contador

Contenido patrocinado