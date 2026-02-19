Jakub Mensik - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Jakub Mensik - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de febrero de 2026.
El tenista Checo Jakub Mensik(16) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Qatar Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este jueves a las 19:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Jakub Mensik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Zhizhen Zhang
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Jakub Mensik
| 2-1 (6-7, 6-2, 6-4)
| Jan Choinski
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 0-0 ()
| Novak Djokovic
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Jakub Mensik
| 3-0 (6-2, 7-6, 7-6)
| Ethan Quinn
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jakub Mensik
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)
| Rafael Jodar
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Jannik Sinner
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)
| Jannik Sinner
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-3 (3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Luciano Darderi
| 0-3 (1-6, 3-6, 6-7)
| Jannik Sinner