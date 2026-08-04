James Duckworth - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

James Duckworth - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open
James Duckworth - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 4 agosto 2026 23:00
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Madrid, 4 de agosto de 2026.

El tenista australiano James Duckworth(83) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este miércoles no antes de las 00:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2024 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) James Duckworth 0-3 (6-7, 6-7, 6-7) Alex de Minaur

Últimos Resultados de James Duckworth

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) James Duckworth 2-0 (6-3, 6-1) Christopher O'Connell
30/07/2026 Los Cabos Open (Octavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) James Duckworth
29/07/2026 Los Cabos Open (Dieciseisavos de final) Aidan Mayo 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) James Duckworth
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6) Flavio Cobolli
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tallon Griekspoor 1-3 (4-6, 6-4, 5-7, 4-6) James Duckworth

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-2, 6-3) Cruz Hewitt
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Stefanos Tsitsipas
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4) Zachary Svajda

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