James Duckworth - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

James Duckworth - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de agosto de 2026.

El tenista australiano James Duckworth(83) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este miércoles no antes de las 00:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/07/2024 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) James Duckworth 0-3 (6-7, 6-7, 6-7) Alex de Minaur

Últimos Resultados de James Duckworth

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) James Duckworth 2-0 (6-3, 6-1) Christopher O'Connell 30/07/2026 Los Cabos Open (Octavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) James Duckworth 29/07/2026 Los Cabos Open (Dieciseisavos de final) Aidan Mayo 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) James Duckworth 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6) Flavio Cobolli 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tallon Griekspoor 1-3 (4-6, 6-4, 5-7, 4-6) James Duckworth

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