James Duckworth - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

James Duckworth - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de agosto de 2026.
El tenista australiano James Duckworth(83) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista australiano Alex de Minaur(6) este miércoles no antes de las 00:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2024
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| James Duckworth
| 0-3 (6-7, 6-7, 6-7)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de James Duckworth
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| James Duckworth
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Christopher O'Connell
|30/07/2026
| Los Cabos Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-4)
| James Duckworth
|29/07/2026
| Los Cabos Open (Dieciseisavos de final)
| Aidan Mayo
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| James Duckworth
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6)
| Flavio Cobolli
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 1-3 (4-6, 6-4, 5-7, 4-6)
| James Duckworth
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Cruz Hewitt
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Stefanos Tsitsipas
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (5-7, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-1 (6-2, 5-7, 6-2, 6-4)
| Zachary Svajda