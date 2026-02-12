Jan-Lennard Struff - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Jan-Lennard Struff - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rotterdam Open
Jan-Lennard Struff - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rotterdam Open
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 20:01
Madrid, 12 de febrero de 2026.

El tenista Alemán Jan-Lennard Struff(82) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Kazajo Alexander Bublik(10) este jueves a las 21:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/05/2024 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Jan-Lennard Struff 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) Alexander Bublik
22/06/2023 Halle Open (Octavos de final) Alexander Bublik 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Jan-Lennard Struff
18/03/2023 Phoenix (Cuartos de final) Jan-Lennard Struff 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Jan-Lennard Struff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Hugo Grenier 0-2 (0-6, 4-6) Jan-Lennard Struff
06/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Jan-Lennard Struff 2-0 (6-4, 6-2) Juan Pablo Varillas
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Vit Kopriva 3-2 (4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 6-1) Jan-Lennard Struff
11/01/2026 ASB Classic, Qualification (Cuartos de final) Emilio Nava 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Jan-Lennard Struff
10/01/2026 ASB Classic, Qualification (Octavos de final) Anton Shepp 0-2 (5-7, 2-6) Jan-Lennard Struff

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (7-6, 6-7, 5-7) Alexander Bublik
07/02/2026 Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final) Alexander Bublik 0-2 (6-7, 6-7) Valentin Vacherot
06/02/2026 Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final) Alexander Bublik 2-0 (6-0, 6-3) Hugo Nys
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Bublik 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) Alex de Minaur
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) Tomas Etcheverry

