Jana Kovackova - Lani Chang, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Jana Kovackova - Lani Chang: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista Checa Jana Kovackova(561) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Lani Chang(0) este domingo no antes de las 16:30.

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-Últimos Resultados de Jana Kovackova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Semifinal) Alisa Oktiabreva 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Jana Kovackova 04/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Cuartos de final) Jana Kovackova 2-0 (6-0, 6-2) Charo Esquiva 03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Jana Kovackova 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) Felitsata Dorofeeva-Rybas 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Jana Kovackova 2-0 (6-1, 6-4) Yui Komada 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Jana Kovackova 2-0 (6-4, 6-2) Daniel Baranes

-Últimos Resultados de Lani Chang.