Jana Kovackova - Lani Chang, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Jana Kovackova - Lani Chang: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista Checa Jana Kovackova(561) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista estadounidense Lani Chang(0) este domingo no antes de las 16:30.
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-Últimos Resultados de Jana Kovackova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Semifinal)
| Alisa Oktiabreva
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Jana Kovackova
|04/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Cuartos de final)
| Jana Kovackova
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Charo Esquiva
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Jana Kovackova
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
| Felitsata Dorofeeva-Rybas
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Jana Kovackova
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Yui Komada
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Jana Kovackova
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Daniel Baranes
-Últimos Resultados de Lani Chang.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Lani Chang
| 1-2 (6-4, 2-6, 6-7)
| Felitsata Dorofeeva-Rybas
|31/08/2025
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Yushan Shao
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Lani Chang