Janice Tjen - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Janice Tjen - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 18 febrero 2026 7:03
Madrid, 18 de febrero de 2026.

La tenista Indonesa Janice Tjen(46) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este miércoles a las 08:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Janice Tjen.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (6-7, 4-6) Janice Tjen
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 0-2 (4-6, 1-6) Janice Tjen
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-0, 6-3) Janice Tjen
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Janice Tjen 2-0 (6-0, 6-1) Beatriz Haddad Maia

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Barbora Krejcikova 0-0 () Amanda Anisimova
09/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 1-1 (7-5, 6-7, 1-4) Karolina Pliskova
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (6-7, 4-6) Amanda Anisimova
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova

