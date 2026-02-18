Janice Tjen - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Janice Tjen - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de febrero de 2026.
La tenista Indonesa Janice Tjen(46) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) este miércoles a las 08:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Janice Tjen.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Janice Tjen
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Janice Tjen
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Janice Tjen
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Janice Tjen
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Beatriz Haddad Maia
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 1-1 (7-5, 6-7, 1-4)
| Karolina Pliskova
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Amanda Anisimova
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova