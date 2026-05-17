Jannik Sinner - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 17 mayo 2026 16:02
Madrid, 17 de mayo de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista noruego Casper Ruud(25) este domingo a las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-0, 6-1) Casper Ruud
16/11/2024 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-1, 6-2) Casper Ruud

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Jannik Sinner 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) Daniil Medvedev
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-4) Andrey Rublev
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-3) Andrea Pellegrino
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-0) Alexei Popyrin
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-4) Sebastian Ofner

-Últimos Resultados de Casper Ruud.

15/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Casper Ruud 2-0 (6-1, 6-1) Luciano Darderi
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Casper Ruud 2-1 (6-1, 1-6, 6-2) Karen Khachanov
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 1-6) Casper Ruud
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-3, 6-4) Jiri Lehecka
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-1, 6-3) Zachary Svajda

