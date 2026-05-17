Jannik Sinner - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jannik Sinner - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista noruego Casper Ruud(25) este domingo a las 17:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Casper Ruud
|16/11/2024
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Casper Ruud
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-4)
| Daniil Medvedev
|14/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Andrey Rublev
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Andrea Pellegrino
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Alexei Popyrin
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sebastian Ofner
-Últimos Resultados de Casper Ruud.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Semifinal)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Luciano Darderi
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Casper Ruud
| 2-1 (6-1, 1-6, 6-2)
| Karen Khachanov
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Casper Ruud
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jiri Lehecka
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Zachary Svajda