Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Japonés Shintaro Mochizuki(151) este domingo no antes de las 18:00.
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-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-4)
| Jenson Brooksby
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (7-6, 7-6, 6-4)
| Nuno Borges
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-2 (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3)
| Miomir Kecmanovic
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-3 (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-1, 6-3, 6-4)
| Clement Tabur
-Últimos Resultados de Shintaro Mochizuki.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 1-3 (6-1, 6-7, 4-6, 4-6)
| Shintaro Mochizuki
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Shintaro Mochizuki
| 3-0 (6-2, 7-6, 7-5)
| Ethan Quinn
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Shintaro Mochizuki
| 3-0 (6-3, 6-0, 6-0)
| Max Basing
|25/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Clement Tabur
| 2-3 (6-1, 5-7, 6-2, 3-6, 1-6)
| Shintaro Mochizuki
|24/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Gauthier Onclin
| 1-2 (2-6, 6-4, 3-6)
| Shintaro Mochizuki