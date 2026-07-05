Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP
Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 20:26
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista italiano Jannik Sinner(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Japonés Shintaro Mochizuki(151) este domingo no antes de las 18:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) Jenson Brooksby
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) Nuno Borges
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jannik Sinner 3-2 (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3) Miomir Kecmanovic
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 2-3 (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6) Juan Manuel Cerundolo
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) Clement Tabur

-Últimos Resultados de Shintaro Mochizuki.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 1-3 (6-1, 6-7, 4-6, 4-6) Shintaro Mochizuki
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Shintaro Mochizuki 3-0 (6-2, 7-6, 7-5) Ethan Quinn
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Shintaro Mochizuki 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) Max Basing
25/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Clement Tabur 2-3 (6-1, 5-7, 6-2, 3-6, 1-6) Shintaro Mochizuki
24/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Gauthier Onclin 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) Shintaro Mochizuki

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