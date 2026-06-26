Japón - Suecia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 26 de junio de 2026.

La selección de Japón, situada en la segunda posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE. UU. ante Suecia este viernes a las 01:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 4 contra Túnez, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Suecia ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota de 5 - 1 cosechada contra Países Bajos, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

JAPÓN: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Ko Itakura, Ayumu Seko; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Ayase Ueda.

SUECIA: Jacob Widell Zetterstroem; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Victor Nilsson Lindeloef, Yasin Ayari, Elliot Stroud; Anthony Elanga, Viktor Gyoekeres, Alexander Isak.

-Últimos Resultados de Japón.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 0-4 Japan 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan

-Últimos Resultados de Suecia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 5-1 Sweden 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia

1:01 1' Ao Tanaka alivia la presión con un despeje. 1:01 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1:01 1' Las condiciones meteorológicas son óptimas para la práctica del fútbol. 1:01 1' Suecia saca, y da comienzo el partido. 1:00 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1:00 0' Bienvenidos a AT&T Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.