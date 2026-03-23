Jaqueline Cristian - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Jaqueline Cristian - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de marzo de 2026.
La tenista Rumana Jaqueline Cristian(36) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este lunes a las 20:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/01/2023
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Jaqueline Cristian
-Últimos Resultados de Jaqueline Cristian.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (3-6, 6-4, 6-7)
| Jaqueline Cristian
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Jaqueline Cristian
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Jaqueline Cristian
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 2-1 (0-6, 6-2, 7-5)
| Maya Joint
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 2-1 (4-6, 6-4, 7-6)
| Janice Tjen
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Francesca Jones
| 0-1 (1-6, 0-3)
| Jessica Pegula
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Belinda Bencic
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-2)
| Jelena Ostapenko