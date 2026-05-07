Jasmine Paolini - Leolia Jeanjean, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jasmine Paolini - Leolia Jeanjean: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 12:02
Madrid, 7 de mayo de 2026.

La tenista italiana Jasmine Paolini(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista francesa Leolia Jeanjean(127) este jueves a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/01/2026 United Cup, Group C (Round Robin) Jasmine Paolini 2-0 (6-2, 6-3) Leolia Jeanjean

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (7-5, 6-3) Jasmine Paolini
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Laura Siegemund 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) Jasmine Paolini
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-2, 6-2) Jasmine Paolini
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Jasmine Paolini 2-0 (6-3, 6-1) Himeno Sakatsume

-Últimos Resultados de Leolia Jeanjean.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Leolia Jeanjean 2-0 (7-6, 6-4) Beatriz Haddad Maia
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Ajla Tomljanovic 1-2 (6-7, 7-5, 3-6) Leolia Jeanjean
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Leolia Jeanjean 2-0 (6-1, 7-6) Diane Parry
29/04/2026 Saint-Malo (Octavos de final) Sofia Costoulas 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) Leolia Jeanjean
28/04/2026 Saint-Malo (Dieciseisavos de final) Leolia Jeanjean 2-1 (6-7, 6-2, 7-5) Talia Gibson

