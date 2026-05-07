Jasmine Paolini - Leolia Jeanjean, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Jasmine Paolini - Leolia Jeanjean: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de mayo de 2026.
La tenista italiana Jasmine Paolini(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista francesa Leolia Jeanjean(127) este jueves a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/01/2026
| United Cup, Group C (Round Robin)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Leolia Jeanjean
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jasmine Paolini
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Laura Siegemund
| 1-2 (6-3, 2-6, 4-6)
| Jasmine Paolini
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jasmine Paolini
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Himeno Sakatsume
-Últimos Resultados de Leolia Jeanjean.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Leolia Jeanjean
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Beatriz Haddad Maia
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Ajla Tomljanovic
| 1-2 (6-7, 7-5, 3-6)
| Leolia Jeanjean
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Leolia Jeanjean
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Diane Parry
|29/04/2026
| Saint-Malo (Octavos de final)
| Sofia Costoulas
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-1)
| Leolia Jeanjean
|28/04/2026
| Saint-Malo (Dieciseisavos de final)
| Leolia Jeanjean
| 2-1 (6-7, 6-2, 7-5)
| Talia Gibson